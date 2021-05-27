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Четверг, 27 мая, 2021
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У жителя Рыбного мошенники похитили свыше 2 млн рублей

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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У 54-летнего жителя Рыбного мошенники похитили 2 230 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Пострадавшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается завладеть деньгами мужчины. Чтобы обезопасить средства, звонивший попросил сообщить данные карты жертвы. 

Рыбновец выполнил все указания и предоставил право доступа к счетам и сбережениям. Так со счета 54-летнего железнодорожного рабочего пропали 2 млн 230 тыс рублей. 

Оперативники зафиксировали обстоятельства преступления. Полицейские устанавливают личность злоумышленника. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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