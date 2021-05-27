У жителя Рыбного мошенники похитили свыше 2 млн рублей

- Advertisement -

У 54-летнего жителя Рыбного мошенники похитили 2 230 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Пострадавшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается завладеть деньгами мужчины. Чтобы обезопасить средства, звонивший попросил сообщить данные карты жертвы.

Рыбновец выполнил все указания и предоставил право доступа к счетам и сбережениям. Так со счета 54-летнего железнодорожного рабочего пропали 2 млн 230 тыс рублей.

Оперативники зафиксировали обстоятельства преступления. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.