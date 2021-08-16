У жителя Рязани изъяли пистолет

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В Рязани сотрудники полиции отобрали у 52-летнего мужчины сигнальный пистолет «МР-371», переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина увлекается военной историей, коллекционирует форму, макеты оружия. В 2020 году у рязанца изъяли сигнальный пистолет, переделанный в боевой, в этом году суд назначил ему условный срок.

Новый пистолет оперативники нашли на даче мужчины в Рязанском районе. Уголовное дело следователи завели по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Виновному грозит 5 лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей.