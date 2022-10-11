Как рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы.

Быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме, заявил специалист.

— Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции, — добавил Игорь Караваев.

Впрочем, возможно, ритейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном.

Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет, добавили «Известиям» в Росалкогольрегулировании.

С января по сентябрь этого года объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков.

В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов, заверили «Известия» в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Безградусная картина: у торговли заканчиваются импортные виски и ром

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