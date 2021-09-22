У школ Рязани могут появиться пристройки, по аналогии с детсадами

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты обсудили вопросы подготовки школ к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как отметила первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова, на протяжении всего августа депутаты в рамках многоуровневого контроля выезжали в школы и на местах знакомились с ходом подготовки к 1 сентября.

По информации администрации, пристальное внимание в новом учебном году уделяется противоэпидемическим мероприятиям. В частности, приняты меры по ограничению проведения массовых мероприятий, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости и «утренний фильтр». Особые требования предъявляются к уборке и проветриванию помещений, обеспечены раздельные входы для учащихся, отменена кабинетная система.

Кроме того, речь на заседании комитета шла о противопожарных мероприятиях. Как было сказано, на устранение нарушений противопожарного режима и текущее содержание систем пожарной охраны в образовательные учреждения направлено 23,8 млн. рублей, на оплату договоров по обслуживанию пожарной сигнализации и пожарного мониторинга запланировано 9,9 млн. рублей.

В рамках подготовки к отопительному сезону выполнены и профинансированы работы по ремонту систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем водоотведения и кровель.

Поднимались и вопросы питания школьников. К новому учебному году разработано и введено новое меню, максимально сбалансированное в соответствии с рекомендациями СанПиН, приобретено новое оборудования и посуда.

В завершение обсуждения глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поручила администрации Рязани подготовить информацию о школах, где территория позволяет возвести пристройки по аналогии с детскими садами.