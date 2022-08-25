У села Криуша под Рязанью выявлено загрязнение воздуха из-за лесного пожара

В Рязанской области сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за состоянием воздуха во время лесных пожаров. Об этом сообщает сайт ведомства.

В четверг, 25 августа, проведён отбор проб в деревнях Рябиновка, .Ольгино, селе Криуша Клепиковского района и посёлке Деулино Рязанского района. Эксперты проверяли воздух на содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперстных взвешенных частиц МР10 и МР2,5.

Рядом с селом Криуша превышена ПДК взвешенных частиц РМ2,5 в 3,18 раза и взвешенных частиц РМ10 в 1,63 раза.

Эксперты продолжат контролировать состояние атмосферы.