У рязанцев стало меньше вопросов по ипотеке и картам

За первую половину 2021 года Банк России получил от жителей Рязанской области 831 жалобу. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

500 обращений касались работы банков, а каждая вторая жалоба из них была связана с потребительским кредитованием. Это отчасти объясняется увеличением объемов кредитования в регионе: за 6 месяцев рязанцы взяли в долг у банков потребительских кредитов на 42,4 млрд рублей, что на 43,5% больше, чем с января по июнь 2020 года.

При этом число жалоб по ипотечному кредитованию снизилось на 60%: реализация государственной льготной программы сделала этот продукт более доступным, ставки на рынке находились на низком уровне, а при трудностях с обслуживанием долга регулятор рекомендовал банкам идти навстречу клиентам и проводить реструктуризацию.

На 40% меньше стало обращений по банковским картам, поскольку в регионе расширяется инфраструктура для их использования.

Рост жалоб на страховщиков (137 обращений против 78 годом ранее) объясняется тем, что в прошлом году из-за введения пандемических ограничений сократилось число поездок, это привело к снижению аварийности и числа спорных случаев, а также продажи полисов ОСАГО. В этом году такого фактора нет, поэтому число жалоб выросло, но остается на более низком уровне, чем в 2019 году, когда было 208 обращений.

Увеличилось число жалоб на действия мошенников: рязанцы почти 60 раз писали в Банк России о киберпреступлениях, социальной инженерии, финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах и лжебанках.