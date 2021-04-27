У рязанца арестовали автомобиль из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

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Судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль. Причина – неоплаченные штрафы ГИБДД.

Мужчина нарушал правила дорожного движения, правда, оплачивать штрафы вовсе не спешил. В общей сложности задолженность превысили 30 тысяч рублей.

В собственности у должника находился автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2009 года выпуска. В присутствии понятых приставы наложили арест на транспортное средство. Автомобиль оставили рязанцу на ответственное хранение, ограничив его в праве пользования.

В Управлении ФССП России по Рязанской области напоминают, что необходимо своевременно оплачивать имеющиеся задолженности и регулярно проверять себя на наличие исполнительных производств с помощью «Банка данных исполнительных производств» или в мобильном приложении «ФССП России».