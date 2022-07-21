У рязанского тренера по фитнесу изъяли 30 граммов «синтетики»

У рязанского тренера по фитнесу изъяли 30 граммов синтетического наркотика.

Специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД с коллегами из ОМВД по Октябрьскому району Рязани задержали подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники наркоконтроля выявили сбыт «синтетики» через мессенджеры и установили, что за псевдонимами скрывается фитнес-тренер одной из спортивных организаций города.

Злоумышленника задержали и провели обследование в квартире, где проживает подозреваемый. Там нашли свёртки с мефедроном массой около 30 граммов, электронные весы и упаковочные материалы.

Как выяснили оперативники, мужчина собирался продать наркотик в розницу методом закладок, а часть оставить для себя.