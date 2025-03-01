У рязанцев растут четыре сыночка и лапочка дочка

Перинатальный центр на странице ВКонтакте рассказал историю Рязанцев.

Первоначально история пациентки Татьяны привлекла внимание тем, что после двух мальчиков у нее наконец-то родилась малышка. Девочка стала долгожданной в семье детей-мальчишек: старшего 11 — летнего Арсения и 5 — летнего Евгения.

Мальчикам имена давала мама, а вот имя девочке уже выбирал папа.

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Но главный сюрприз оказался в том, что семья Татьяны и Дмитрия больше: «У мужа моего от первого брака два сына и у меня также два сына. Вместе мы уже два года и решились на общего ребенка — «была ни была! » И случилась чудо- дочка! Дочка Милана!

Счастью нашему нет предела!



Теперь живем как в мультике «Мешок яблок» — четыре сыночка и лапочка дочка!».