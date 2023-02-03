У рязанца изъяли антикварный пистолет Browning образца 1922 года

Полицейские изъяли у рязанца антикварный пистолет Browning образца 1922 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

В одном из сёл Рязанского района правоохранители проводили обследование домовладения. В хозяйственной постройке они обнаружили нарезной пистолет Browning М1922 калибра 7,65х17 мм, а также 6 патронов к нему. Выяснилось, что пистолет пригоден для стрельбы.

Оружие хранил у себя 43-летний местный житель. Он ухаживал за пистолетом, иногда брал его с собой в дальние поездки. Аргументировал он это обеспечением личной безопасности.

Пистолет Browning М1922 выпускался в Бельгии и состоял на вооружении ряда европейских стран, в том числе Германии. По одной из версий, пистолет мог оказаться на территории России в качестве трофея после Великой Отечественной войны.

Пистолет у мужчины изъяли, возбуждено уголовное дело.