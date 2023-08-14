У префектов в Рязани появились страницы в соцсетях

У руководителей префектур в Рязани появились страницы в социальных сетях, сообщил ВКонтакте исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артёмов.
По словам Артёмова, ключевая задача для городских властей — оперативно реагировать на обращения горожан и в максимально короткие сроки решать проблемы, которые волнуют людей. Префектуры — самые близкие к жителям подразделения администрации.
Дважды в месяц каждый префект будет записывать публичный отчёт. Первыми это сделали руководители двух самых густонаселенных районов города — Московского и Октябрьского.
Помимо новых обязанностей, у префектов должны появиться и дополнительные инструменты, позволяющие эти обязанности выполнять. Соответствующие решения будут приняты.
Московский район — Сергей Юрьевич Горбунов
Железнодорожный район — Олег Владимирович Морозов
Советский район — Сергей Викторович Тарасов
Октябрьский район — Кирилл Андреевич Горелов.