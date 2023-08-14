Понедельник, 14 августа, 2023
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У префектов в Рязани появились страницы в соцсетях

7info

У руководителей префектур в Рязани появились страницы в социальных сетях, сообщил ВКонтакте исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артёмов.

По словам Артёмова, ключевая задача для городских властей — оперативно реагировать на обращения горожан и в максимально короткие сроки решать проблемы, которые волнуют людей. Префектуры — самые близкие к жителям подразделения администрации.

— Между префектами и жителями Рязани необходимо выстроить эффективную обратную связь. С сегодняшнего дня у каждого префекта появилась страница в социальных сетях. Для рязанцев — это возможность в простой и удобной форме оставить свое обращение, — написал Артёмов.

Дважды в месяц каждый префект будет записывать публичный отчёт. Первыми это сделали руководители двух самых густонаселенных районов города — Московского и Октябрьского.

Помимо новых обязанностей, у префектов должны появиться и дополнительные инструменты, позволяющие эти обязанности выполнять. Соответствующие решения будут приняты.

Московский район — Сергей Юрьевич Горбунов

 Железнодорожный район — Олег Владимирович Морозов

 Советский район — Сергей Викторович Тарасов

 Октябрьский район — Кирилл Андреевич Горелов.

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