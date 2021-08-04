У пенсионерки в пронской больнице украли деньги и документы

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У пенсионерки украли деньги и документы в Пронской больнице. Под подозрение в совершении преступления попала 23-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилая женщина пришла на осмотр к врачу. Личные вещи она оставила в коридоре. После визита пришла за сумкой, но на месте ее уже не оказалось. Внутри были документы, банковские карты и деньги. Сотрудники полиции, к которым обратилась пострадавшая, быстро нашли подозреваемую, проанализировав записи регистрации посетителей больницы.

Ей оказалась 23-летняя жительница поселка. По предварительным данным, она увидела, что пенсионерка оставила сумку и, дождавшись, пока та уйдет, забрала вещи. Средства девушка потратила в магазине, а остальное выкинула.