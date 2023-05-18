Четверг, 18 мая, 2023
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У нефтезавода в Рязани запретят парковку из-за террористической угрозы

7info
Фото: администрация Рязани

С пятницы, 19 мая, в Рязани запретят парковку на Южном промузле у территории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Запрет вводится для «обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса».

Машины запретят парковать от подъезда к учебному центру МЧС, Южный промузел, 6Б, до остановки общественного транспорта «Промбаза» с обеих сторон проезжей части.

Для водителей установят соответствующие дорожные знаки.

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