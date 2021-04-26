У 40-летнего жителя Рыбного украли в общежитии $200

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В Рыбном у 40-летнего местного жителя похитили $200 и крупную сумму денег в рублях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 40-летний житель райцентра. Он рассказал, что повесил свою куртку в общем коридоре и из нее пропало 9 500 рублей, $200 и банковская карта. Полицейские предположили, что кража могла произойти в тот момент, когда мужчина выходил погулять с собакой.

— К хищению оказался причастен 21-летний молодой человек. Он проживал на другом этаже этого же дома. Проходя по коридору, он решил обыскать чужую куртку и похитил оттуда содержимое, — говорится в сообщении.

Обрадовавшись крупной находке мужчина поехал в Рязань, где потратил деньги на алкоголь и одежду. Злоумышленник воспользовался и банковской картой, с которой снял 5 000 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), в соответствии с санкциями статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.