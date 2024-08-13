У 27-летнего рязанца изъяли 48 свертков с наркотиками

В Рязани задержали местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

27-летний рязанец недавно отбыл наказание за кражу велосипеда и незаконный оборот наркотиков. Оказавшись на свободе, он не встал на путь исправления и вновь начал заниматься распространением наркотиков. Для этого он связался с наркомагазином и снял квартиру, где хранил запрещенные вещества.

Полицейские изъяли у рязанца из квартиры на ул. Дзержинского 48 свертков и 1 полимерный пакетик с производным N – метилэфедрона. Его мужчина планировал разложить на местности.

Также полицейские выяснили, что закладки злоумышленник предпочитал делать недалеко от своего дома. На улицах Дзержинского, Пушкина и Стройкова обнаружили 3 свертка с аналогичным наркотиком. В общей сложности из незаконного оборота изъяли 47 г производного N – метилэфедрона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).