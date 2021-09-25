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Суббота, 25 сентября, 2021
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Тюменский студент дошёл до Верховного суда, чтобы оспорить четвёрку по экзамену, но его забрали в армию

Александр Ильин
Тюменский студент дошёл до Верховного суда, чтобы оспорить четвёрку по экзамену, но его забрали в армию

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Студент Института государства и права ТюмГУ прошёл несколько инстанций и добрался до Верховного суда России, чтобы обжаловать четвёрку за экзамен по юриспруденции. Об этом пишет портал «72.RU».

Сначала молодой человек обратился в апелляционную комиссию своего ВУЗа для пересмотра оценки. Там ему объявили о пересдаче экзамена. Однако студент хотел добиться пятёрки без повторной сдачи, поэтому он обратился с заявлением в Тюменский областной суд. Но там ему пояснили, что не могут оценивать уровень знаний студента, и отклонили жалобу. 

В итоге парень добрался до Верховного суда, где его дело снова направили в районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. 

Тем не менее, студент, вероятно, уже не дождётся отличной оценки. Как сообщили его одногруппники, молодого человека забрали в армию на срочную службу.

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