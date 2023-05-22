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Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте

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Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») высадили около тысячи разноцветных петуний и бархатцев на Первомайском проспекте города. Цветы появились более чем на 70 клумбах по обеим сторонам проспекта от остановки Дом художника до Вокзальной улицы. Растения будут радовать рязанцев и гостей города вплоть до октября.

В рамках социальной ответственности и в заботе об охране окружающей среды Рязанская НПК реализует проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит собственные экологические акции. Ежегодно работники участвуют в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению, на постоянной основе РНПК оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику.

Только в этом году нефтяники высадили около 200 саженцев тополя пирамидального и липы крупнолистной на трех площадках города – в деревне Турлатово Рязанского района, в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой и в Кальном на улице Быстрецкой.  В рамках городского месячника по санитарной очистке работники РНПК провели уборку выделенной префектурой Железнодорожного района улицы Весенней. В день с улицы вывозили до 30 тонн мусора. В рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2023» нефтяники провели масштабный субботник на территории, прилегающей к заводу. Только на покрасочные работы израсходовано 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной краски. На городскую свалку вывезено более 30 кубических метров мусора. Накануне Дня Победы нефтяники провели субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода. Кроме того, при поддержке Рязанской НПК воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили три экспедиции по живописным местам Рязанской области — к Великому озеру села Криуши, в сосновый лес поселка Солотча и в усадьбу села Старое Зимино. В каждой поездке школьники под руководством педагогов изучали флору и фауну природных территорий, принимали участие в очистке исторических мест.

Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте
Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте
Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте
Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте
Тысячу петуний и бархатцев высадили нефтяники на Первомайском проспекте

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