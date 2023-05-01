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Понедельник, 1 мая, 2023

Тысячи жителей Волгограда разбудил оглушительный грохот

Волгоградцы рассказали о громких звуках, похожих на взрывы, в ночь на 1 мая, сообщил портал V1.RU.

По словам очевидцев, шум сопровождался характерными вспышками.

«Это бы звук невероятной силы. Грохот, очень похожий на взрыв. Похоже, несколько раз даже», – пояснил один из местных жителей.

Жители Тракторозаводского района уточнили, что все произошло около двух часов ночи. Некоторые сообщили, что слышали гул самолетов.

В экстренных службах отметили, что по северу города никаких происшествий не было.

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