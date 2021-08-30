28.9 C
Рязань
Понедельник, 30 августа, 2021
На главнуюКоронавирусCOVID-19
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мир

Тяжелый порок глаза получил младенец после обнаружения COVID-19 у беременной женщины

Елена Лобанова
Тяжелый порок глаза получил младенец после обнаружения COVID-19 у беременной женщины
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

У младенца, чья мать переболела COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. 

Эксперт подчеркнула, что медики не смогли объяснить произошедшее другими инфекциями, генетическими факторами или другими заболеваниями. 

— Порок развития глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности. Кроме того, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды, — отметила Пшеничная. 

По ее словам, дети, появившиеся на свет раньше срока, могут иметь задержки в развитии. Эксперт посоветовала перед планированием беременности привиться от коронавируса.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]