Тяжелый порок глаза получил младенец после обнаружения COVID-19 у беременной женщины

У младенца, чья мать переболела COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Эксперт подчеркнула, что медики не смогли объяснить произошедшее другими инфекциями, генетическими факторами или другими заболеваниями.

— Порок развития глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности. Кроме того, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды, — отметила Пшеничная.

По ее словам, дети, появившиеся на свет раньше срока, могут иметь задержки в развитии. Эксперт посоветовала перед планированием беременности привиться от коронавируса.