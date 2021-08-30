Тяжелый порок глаза получил младенец после обнаружения COVID-19 у беременной женщины

У младенца, чья мать переболела COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Эксперт подчеркнула, что медики не смогли объяснить произошедшее другими инфекциями, генетическими факторами или другими заболеваниями.
По ее словам, дети, появившиеся на свет раньше срока, могут иметь задержки в развитии. Эксперт посоветовала перед планированием беременности привиться от коронавируса.