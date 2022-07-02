«Ты мусор, будешь жрать собачий корм»: в Екатеринбурге пожаловались на работу в маркетплейсе

Сотрудник пункта выдачи заказов в Екатеринбурге рассказал о трудностях работы в маркетплейсе, пишет E1.RU.

По его словам, сотрудники жалуются на сбои программ и дебоширов.

«Однажды к нам пришла коробка с дохлыми мышатами. Их, видимо, скинули в коробку вместе с товаром, не заметили и закрыли», – пояснил молодой человек.

В итоге это приводит к «наездам от клиентов». Однако сотрудник не имеет права отвечать на них и вынужден только терпеть и «проглатывать». В результате сбоев программа не дает пробить штрих код, из-за чего нельзя выдать посылку клиенту.

«Если я его не пробью, то товар «потеряется», а я получу штраф в виде его полной стоимости», – пояснил он.

Парень обратил внимание на «сумасшедших мамочек», которые набирают по 30 вещей и возвращают 29 из них. Также есть пенсионеры, которые раздувают споры так, что от них приходится отбиваться едва ли не физически. Также собеседник поведал историю женщины, которая хотела вернуть собачий корм. Сотрудник не мог сам пробить возврат, поскольку он относится к категории «Еда».

«Ну раз это еда, то я насыплю тебе этот корм, и ты будешь его жрать». Я сказал приносить с часу до двух, когда у меня обед. Меня реально задолбало, когда ко мне относятся как к мусору», – признался парень.

Он заключил, что часто получает штрафы из-за ошибочных штрих кодов, а также если товар поврежден при возврате,