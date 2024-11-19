Творческая встреча с артисткой Алёной Силивестровой прошла в Рязанском музыкальном театре

Рязанский музыкальный театр в этом году отмечает своё двадцатилетие. В честь этого, дабы порадовать преданных зрителей и пролить свет на закулисную жизнь солистов, которых мы привыкли видеть на сцене в экспрессивных и ярких образах, был организован ряд творческих встреч под названием «Театр без грима». Звездой вечера 17 ноября стала Алёна Силивестрова, в этом году подарившая нам прекрасную принцессу Анну в «Римских каникулах».

Формат рассказа, построенного на заранее заданных вопросах, в том числе и каверзных, о жизни и творческом пути солистки, позволил нам, гостям встречи, ещё раз убедиться в том, насколько Алёна всесторонне талантливый и позитивный человек, преуспевающий во всём, за что бы ни бралась. Ведь статус артистки Рязанского музтеатра далеко не единственный, которым она может похвастаться. Алёна является также обладательницей красного диплома Российской академии музыки имени Гнесиных и высшего журналистского образования, любительницей восточных танцев, блогером и, наконец, женой и мамой.

«Мне хочется чего-то большего, чем просто петь» – мысль, которая привела Алёну на сцену Рязанского музыкального театра, где она добилась в том числе и больших высот в непосредственно актёрском мастерстве.

В рамках встречи артистка исполнила ряд значимых для себя композиций: арию Норины из оперы «Дон Паскуале», романс Рахманинова «Сон», «Песенку Стрекозы», песню Соны из «Ханумы», «Сон» из мюзикла «Римские каникулы», романс «Что мне жить и тужить» и, наконец, «Заздравную». Помимо всего этого, на встрече была анонсирована премьера мюзикла «Бременские музыканты».