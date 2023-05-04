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Четверг, 4 мая, 2023

Туры на яхтах по России и миру: бюджет, направления, особенности

Фото с сайта pxhere.com
Фото с сайта pxhere.com

Яхтинг — направление не самое очевидное, но точно заслуживающее вашего внимание. Тем, кто влюблён в море, любит активно проводить свой отпуск, исследовать и изучать самые невероятные локации нашей планеты, оно точно придётся по душе.

Увидеть сразу несколько роскошных островов на Сейшелах или Мальдивах, исследовать загадочные уголки Шри-Ланки и Тайланда, побывать в самых прекрасных морских локациях Турции, удивиться богатому водному миру Приморья, красоте Байкала, величию Карелии… Такую возможность дают путешествия на яхтах и катамаранах.

В чём особенность программы таких путешествий? Кому подойдёт подобный отдых? На какие направления стоит обратить внимание и какая стоимость туров? Корреспондент 7info разбиралась вместе с директором Туристическое агентство МК-ТРЕВЕЛ Марией Кокориной.

Ознакомиться с ценами на яхт-туры по России и миру можно по ссылке.

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