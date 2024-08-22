Четверг, 22 августа, 2024

Туристы поделились негативными отзывами об отдыхе в Абхазии

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Туристы, побывавшие в Абхазии летом 2024 года, поделились разочаровывающими впечатлениями от отдыха. Несмотря на популярность направления среди россиян благодаря доступным ценам и черноморскому побережью, многие возвращаются с негативными эмоциями.

Основной жалобой стал низкий уровень сервиса. Туристы отмечают, что сотрудники отелей часто ведут себя грубо и непрофессионально. Один из путешественников поделился, что в отеле «Родина» персонал заходил в номера без разрешения, а шум от строительства рядом мешал отдыху.

Кроме того, отдыхающие столкнулись с обманом и хамством со стороны местных жителей. Абхазцы, по словам туристов, могут завышать цены на проезд и услуги на ходу, а нарушение ПДД может закончиться штрафом, если не договориться с местной полицией.

Также серьезной проблемой стали кишечные инфекции, которые туристы подхватывали после купания в море. Многим пришлось лечиться уже после возвращения домой.

Не меньше шокировало отдыхающих жестокое обращение с животными. В отелях и кафе часто запрещают кормить бездомных животных, а владельцы могут даже агрессивно обращаться с ними.

Эти негативные аспекты оставляют неприятный осадок и заставляют туристов дважды подумать, прежде чем выбирать Абхазию для следующего отпуска, отмечает NewsTracker.

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