Туристический поток в Рязанскую область увеличился на 46% по сравнению в прошлым годом

Поток туристов в 2024 году увеличился на 46% по сравнению в 2023 годом. Об этом заявил заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин во время публичного выступления 7 ноября.

Рост внутреннего туризма привел регион в первую пятерку лидеров по стране. Никитин отметил, что рост туристической привлекательности – это прямое следствие комплексных проектов по благоустройству территорий. Преимущество рязанского турима, по его словам, заключается во всесезонности.

К основным инфраструктурным проектам, которые сейчас находятся в работе в Рязани, он отнес Большой пешеходный маршрут Рязани, Молодежный креативный квартал, Сад юннатов и Арт-квартал.

Однако в регионе существует проблема с гостиницами — их не хватает, чтобы туристический поток стал еще больше. Поэтому в Рязанской области будут активно поддерживать проекты по строительству новых гостиниц и глэмпингов.