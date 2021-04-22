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Четверг, 22 апреля, 2021
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Турция вводит трёхдневный локдаун

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Власти Турции приняли решение ввести в стране круглосуточный комендантский час. Трёхдневный локдаун вводится с 23 по 25 апреля, сообщает «Российская газета»

– На такой шаг власти страны пошли на фоне резкого увеличения случаев коронавируса, – сообщает издание.

В пятницу в стране отмечают государственный праздник – День национальной независимости и детей. Для того, чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости COVID-19, и вводится комендантский час. Людям запрещено появляться на улицах с 7 вечера 22 апреля до 5 утра 26 апреля. 

Исключение делается только для покупки продуктов, выгула собак и похода к врачу. 

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