Туляк пожаловался на автохамов, которые продолжают парковаться на газонах

Житель Тулы поделился фотографиями в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo, на которых запечатлены нарушители ПДД.

По словам неравнодушного горожанина, недавно на улице Фридриха Энгельса был рейд, однако на газонах продолжают парковать автомобили.

«Сотрудники управления по административно-техническому надзору (УАТН) выписывали штрафы. Но, видимо, эти водители про рейд не знают, или им все равно на то, что они нарушают», — пояснил туляк.

Как ранее отметил начальник управления по административно-техническому надзору тульской администрации Василий Ростовцев, ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений.

Жителям Тулы напомнили, что они могут обращаться в ГИБДД, чтобы наказать автохамов. Также следует звонить в УАТН по телефону 56-01-28.