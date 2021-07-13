Тульского таксиста наказали за выезд на трамвайные пути

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В Туле таксиста, передвигающегося по встречным трамвайным путям, привлекли к ответственности. В отношении водителя составлен административный протокол, сообщает Myslo новости.

Нарушение снял на видеорегистратор очевидец, который передал информацию новостному сайту.

Водитель автомобиля Datsun с госномером Т494ТМ71 часть 4 статьи 12.15 КОАП РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.