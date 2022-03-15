Тулякам рассказали правду о ситуации с лекарствами в регионе

Ситуация с лекарствами в Тульской области остается стабильной, рассказали в региональном правительстве, пишет ТСН24.

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Чиновники пояснили, что в стране есть имеются значительные запасы, а большую часть препаратов инсулина производят в России.

«Периоды поставки определены в контрактах, согласно которым поставка лекарств будет проходить в течение всего 2022 года регулярно», – пояснила и.о. директора Тульского областного аптечного склада Елена Локтева.

Как стало известно, руководство сети «Фармация» находится в постоянном контакте с поставщиками.