Туляк убил возлюбленную, укусившую его за половой орган во время секса

В Тульской области зэк-рецидивист убил собутыльницу, которая укусила его за половой орган во время орального секса, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По предварительной версии, 62-летний мужчина выпивал в доме вместе с 41-летней знакомой. В разгар застолья женщина предложила ему любовные утехи, однако туляк начал возражать.

«Пассия ответила, что сейчас все сделает в лучшем виде и, проявив излишнюю настойчивость, случайно укусила старика за пенис», – говорится в публикации.

В ответ пьяный мужчина стал избивать жертву, в том числе ремнем с металлической пряжкой. В итоге потерпевшая умерла на месте.

Совершать подобное мужчине было не впервой — ранее он уже был судим за убийство.