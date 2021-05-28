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Тула может войти в агломерацию Москвы к 2050 году

Никита Брыкин
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Тула, Калуга, Рязань, Тверь, Владимир смогут войти в новую агломерацию Москвы к 2050 году, предположил директор Центра урбанистики Сергей Капков, пишет Мослента.

По его мнению, тенденция к гиперцентрализации России сохранится, и Москва продолжит увеличиваться в размерах и поглощать территории Подмосковья.

Включению соседних областных центров в новую агломерацию поспособствует внедрение скоростных поездов между городами. Ожидается, что указанные населенные пункты окажутся в зоне 30-минутной доступности от Москвы.

При этом города, которым удастся сохранить масштаб застройки и благоприятную экологическую обстановку станут наиболее престижными для жизни.

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