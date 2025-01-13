Трусова беременна: что известно

Александра Игнатова (Трусова), 20-летняя фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, беременна. Об этом стало известно в понедельник, 13 января.

Уроженка Рязани вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года, теперь пара готовится стать родителями. По информации СМИ, Александра находится на раннем сроке беременности.

Из-за беременности Трусова отказалась от участия в ледовых шоу, таких как «Золушка» и «Спящая красавица», и не выполняла прыжки на последних выступлениях, следуя рекомендациям врачей. Продюсер Яна Рудковская подтвердила, что здоровье спортсменки требует осторожности, и они не будут вмешиваться в медицинские рекомендации.

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По слухам, Трусова мечтает о большой семье, у нее и мужа разные предпочтения относительно пола первенца: Саша хочет девочку, Макар — мальчика.

Фото: t.me/avtrusovaofficial

Сама Трусова, активно общающаяся с поклонниками во соцсетях, пока никак не прокомментировала информацию. Зато беременность девушки комментируют известные люди.

В частности, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала RT, сколько времени понадобится фигуристке, чтобы восстановиться после родов.

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«Всё будет зависеть от того, какой вес наберёт Саша и как будет справляться с нагрузками после появления малыша. Всё индивидуально», — заявила спортсменка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недоумение интересом, который вызвала информации о беременности Александры.

— Разве в стране некому выступать, кроме неё? Разве Александра соревновалась на высоком уровне в последние годы? — заявила Тарасова RT.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил порталу «ВсеПроСпорт»:

Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный.