В частном доме в селе Малая Лая под Нижним Тагилом обнаружили мертвыми 52-летнего Андрея Грехова и 40-летнюю Олесю Захарченко. В доме находился их 2-летний сын, сообщает Е1.
Мёртвых супругов 3 мая обнаружил старший сын мужчины, приехавший проверить отца, не бравшего трубку. По его словам, ребёнок не лежал рядом с телами, мальчик находился в доме, был спокоен.
Одна из версий случившегося: мужчина во время конфликта убил супругу, затем покончил жизнь самоубийством. Сын погибшего считает, что отец не стал бы этого делать. Мужчина не сидел, алкоголем не злоупотреблял.
ЧП случилось в майские праздники в частном секторе. Соседи ничего подозрительного не слышали.
Следственный комитет от комментариев пока отказался, пишут журналисты.