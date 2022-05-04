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Среда, 4 мая, 2022

Трупы мужчины и женщины обнаружили в доме, рядом с телами — их двухлетний сын и ружье

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Трупы мужчины и женщины обнаружили в доме, рядом с телами — их двухлетний сын и ружье

7info

В частном доме в селе Малая Лая под Нижним Тагилом обнаружили мертвыми 52-летнего Андрея Грехова и 40-летнюю Олесю Захарченко. В доме находился их 2-летний сын, сообщает Е1.

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Мёртвых супругов 3 мая обнаружил старший сын мужчины, приехавший проверить отца, не бравшего трубку. По его словам, ребёнок не лежал рядом с телами, мальчик находился в доме, был спокоен.

Одна из версий случившегося: мужчина во время конфликта убил супругу, затем покончил жизнь самоубийством. Сын погибшего считает, что отец не стал бы этого делать. Мужчина не сидел, алкоголем не злоупотреблял.

ЧП случилось в майские праздники в частном секторе. Соседи ничего подозрительного не слышали.

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Следственный комитет от комментариев пока отказался, пишут журналисты.

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