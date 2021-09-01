Трупы матери и годовалой дочери нашли в запертой изнутри квартире

В Ростове-на-Дону 30 августа обнаружили трупы матери и её годовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тела с колото-резаными ранами нашли в запертой изнутри квартире в Халтуринском переулке. Эксперты не обнаружили каких-либо повреждений окон, дверей и замков.

Уголовное дело возбудили по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ведётся следствие.

СМИ сообщили, что погибшая увлекалась чёрной магией, проводила различные ритуалы, вела свой блог. Очевидцы рассказали, что квартира была залита кровью, трупы нашли после того, как соседи пожаловались на неприятный запах.

СМИ предполагают, что женщина убила дочь во время «тёмного ритуала» после чего покончила с собой.