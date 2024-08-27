Вторник, 27 августа, 2024

Труп женщины обнаружили в квартире на улице Шевченко в Рязани

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Вечером 26 августа в квартире жилого дома на улице Шевченко обнаружили труп женщины, сообщает «МК в Рязани».

По данным источника СМИ, женщина совершила суицид.

Подробности произошедшего неизвестны, официальная информация не поступала.

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