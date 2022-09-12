Труп шестилетнего ребёнка нашли в овощной яме

В Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обнаружения трупа 6-летнего ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Информация о пропаже 6-летнего мальчика в посёлке Красноярка Серовского городского округа поступила силовикам вечером 11 сентября. В тот же день труп обнаружили на территории частного домовладения, в бывшей овощной яме, затопленной водой.

Уголовное дело следователи возбудили, что тщательно установить все обстоятельства ЧП. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собирается информация о семье мальчика.