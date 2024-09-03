Вторник, 3 сентября, 2024

Труп россиянина со следами пыток обнаружили в Таиланде

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В южном районе туристического острова Пхукет в Таиланде обнаружено тело 27-летнего гражданина РФ по фамилии Орлов. Подробности со ссылкой на местные СМИ, сообщает РИА Новости.

Труп нашли в районе Карон во вторник около 13 часов дня по местному времени (9 утра по московскому времени). На обнажённом теле мужчины были следы физического насилия.

Следователи считают, что повреждения нанесены тяжелым предметом, смерть наступила примерно за восемь часов до обнаружения трупа.

Личность погибшего установлена благодаря паспорту, найденному в сумке рядом с телом. В сумке также находился паспорт гражданки России.

Тело передано в местную больницу для проведения вскрытия и установления причин смерти. В рамках следствия проверяются записи с камер видеонаблюдения, заявления о пропавших без вести, поступившие в другие полицейские участки.

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