Пятница, 24 марта, 2023
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Труп «пошедшего на радугу» мужчины нашли около могилы в Орехово-Зуево

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На кладбище в подмосковном городе Орехово-Зуево обнаружили труп мужчины, пропавшего в декабре прошлого года. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Тело, лежавшее около одной из могил, 23 марта обнаружил кладбищенский сторож. Труп лежал головой в канаве под сугробом. Из-за весенней оттепели часть снега растаяла, поэтому стала видна обувь, которую заметил сторож.

По этому маршруту охранник делает обход дважды в день, но накануне ничего подозрительного он не видел.

Погибший — 53-летний местный житель — числился пропавшим без вести с декабря 2023 года. Внешних следов насильственной смерти на теле мужчины нет.

В последний раз главу семейства видел его несовершеннолетний сын. Отец с ним попрощался, сказал ему странную фразу: «Папа пошел на радугу» и после этого пропал.

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