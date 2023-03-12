Труп онлайн-шамана обнаружили в ванной в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сожительница обнаружила в ванной труп 44-летнего мужчины, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, погибший официально не работал, позиционировал себя как шамана и проводил различные онлайн-сессии.

Инцидент случился вечером 11 марта. Женщина увидела свет в ванной и решила, что сожитель решил помыться. Она пошла выгуливать собаку, а когда вернулась, забеспокоилась и зашла в ванную. Там петербурженка обнаружила труп.

На теле мужчины было множество ран и порезов, отмечает РЕН ТВ. Труп отправили в морг на экспертизу.

По информации СМИ, шаман выкладывал на YouTube различные «обучающие» видео, а также процессы работы с клиентами. Он «реанимировал души» людей, «наставлял их на путь истинный» и занимался другой эзотерикой.