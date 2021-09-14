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Труп девушки с пакетом на голове нашли в съёмной квартире

7info
Труп девушки с пакетом на голове нашли в съёмной квартире

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В субботу, 11 сентября, в квартире дома по проспекту Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга нашли труп девушки с пакетом на голове. Об этом сообщает «Мойка 78».

Тело обнаружил 19-летний парень. В квартиру, сданную на сутки 27-летней постоялице, его попросила сходить бывшая жена. Приехав на место и отворив дверь, молодой человек заметил на полу тело с пакетом на голове и ремнём на шее. После этого он вызвал полицию.

На столе в квартире лежал листок с номером телефона. Выяснилось, что он принадлежит мачехе погибшей девушки. Та рассказала, что её падчерица только недавно выписалась из психиатрической больницы.

Девушка — уроженка Тбилиси, но в последнее время жила в Ростовской области. Причины смерти установят эксперты.

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