Труп девушки с пакетом на голове нашли в съёмной квартире

В субботу, 11 сентября, в квартире дома по проспекту Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга нашли труп девушки с пакетом на голове. Об этом сообщает «Мойка 78».

Тело обнаружил 19-летний парень. В квартиру, сданную на сутки 27-летней постоялице, его попросила сходить бывшая жена. Приехав на место и отворив дверь, молодой человек заметил на полу тело с пакетом на голове и ремнём на шее. После этого он вызвал полицию.

На столе в квартире лежал листок с номером телефона. Выяснилось, что он принадлежит мачехе погибшей девушки. Та рассказала, что её падчерица только недавно выписалась из психиатрической больницы.

Девушка — уроженка Тбилиси, но в последнее время жила в Ростовской области. Причины смерти установят эксперты.