Вторник, 28 февраля, 2023
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Труп 8-летнего мальчика в Балаково нашли в промоине на улице Братьев Захаровых

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 8-летнего мальчика в городе Балаково. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

28 февраля в 15.10 мальчик, находившийся в гостях у друга, ушёл в сторону своего дома, но там так и не появился.

Вечером тело ребёнка обнаружили в промоине у дома по улице Братьев Захаровых. Спасатели извлекли тело мальчика без признаков жизни.

На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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