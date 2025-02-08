Тропические бабочки прилетели в РГУ

7 февраля в РГУ имени С.А. Есенина проходит день открытых дверей института естественных наук. Сегодня сюда слетелись не только учащиеся школ, но и гости из Южной Америки и Южной Азии. Тропические бабочки встречали будущих абитуриентов, заманивая их на учебу в ИЕН.

Своей необычайной красотой рязанцев вдохновляли Morpho Peleides, Troides Rhadamantus, Papilio Palinurus, Papilio lowii. Давайте познакомимся с ними поближе.

Morpho Peleides (Морфо Пелеида) — одна из самых удивительных и красивых существ в живой природе. Известная своей яркой и голубой окраской крыльев, эта бабочка не может не привлечь внимание. Но красота лишь одна из многих особенностей бабочки Морфо. Голубая окраска крыльев обусловлена не пигментами, а структурной особенностью крыльев, когда свет падает на крылья бабочки, он проходит через прозрачные чешуйки и отражается, создавая эффект голубого блеска. Средняя длина крыла этой бабочки составляет около 8-9 сантиметров, а размах крыльев может достигать 20 сантиметров и более. Это делает Морфо Пелеиду одной из крупнейших бабочек в мире.

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Troides Rhadamantus (Золотая Птицекрылка) — одна из самых крупных дневных бабочек Южной Азии. Размах её крыльев — около 14 — 16 см. Благодаря своим размерам и манере полёта она и получила своё название — Птицекрылка, ведь ее полёт больше похож на полёт птицы, нежели на порхание бабочки.

В дикой природе, на родине бабочки (Филиппины, Малайзия, Индонезия) золотокрылую летунью увидеть очень сложно, т.к. Тройдесы преимущественно обитают в глубине тропических лесов.

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Papilio Palinurus (Парусник Палинур) — бабочка, чей полет стремителен и хаотичен. Распространена бабочка преимущественно в Юго-Восточной Азии. Их зелено-черный окрас позволяет удачно скрываться от хищников в зеленых кронах. Обратная сторона крылышек черная, а на всех верхних красуются изумрудные полосы по всему объему. Нижние крылья одарены удлинениями в виде капелек, придающих Паруснику очень своеобразный вид. Размер бабочки от 10-ти до 14-ти сантиметров.

Любит сидеть с раскрытыми крыльями, как бы демонстрируя свои достоинства. Это привлекает к ней внимание фотографов.

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Papilio lowii (Парусник Лови) — довольно крупная бабочка с размахом крыльев до 15-ти сантиметров, которая обитает в Юго-Восточной Азии. Самцы несколько меньше самочек. Иногда их еще называют «хвостоносцами» из-за удлиненных уголков по нижнему краю нижних крыльев.

Кроме «хвостиков» бабочки отличаются и своеобразной окраской, напоминающей старые выцветшие фото. На черном фоне расположены серебристо-серые полосы, а основание красно-оранжевое.