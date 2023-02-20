Трое жителей Касимова пойдут под суд за торговлю наркотиками

Трое жителей Касимова в возрасте 18, 19 и 20 лет пойдут под суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. О завершении расследования уголовного дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

На момент совершения преступления двое обвиняемых были несовершеннолетними. По версии следствия, распределив роли, руководствуясь указаниями неустановленных лиц, касимовцы незаконно приобретали через закладки оптовые партии наркотиков, затем расфасовывали их и продавали розничными партиями.

Всего молодые люди успели сделать 9 закладок в Касимове, Шацке и Сасове, после чего их задержали силовики.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.