Трое взрослых и ребёнок погибли в аварии легковушки с грузовиками в Саратовской области

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В пятницу, 20 августа, в Саратовской области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате погибли трое взрослых и один ребёнок, сообщает Life.



Все произошло на трассе в Вольском районе. Водитель Lada Largus выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу КамАЗу. В результате столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Volvo.

— В аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребёнок. Они скончались на месте от полученных травм, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пятилетняя пассажирка Lada Largus выжила. Ее госпитализировали в больницу. В медучреждение доставили и водителей грузовиков.