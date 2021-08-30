Трое рязанцев получили возможность вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

Первые 1 000 кандидатов на вступление в регистр доноров костного мозга, в том числе трое рязанцев, получили от Почты России письма с наборами для взятия мазка. Возможность вступить в регистр доноров костного мозга без визита в лабораторию для сдачи крови появилась благодаря совместному проекту Почты России, Национального РДКМ и Русфонда, который стартовал 14 июля 2021 г.

Партнеры получили заявки на вступление в регистр от жителей 79 регионов России от Калининграда до Сахалина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца – ее оплачивает Почта России.

Уже сейчас видно, что интерес к вступлению в регистр доноров костного мозга оказался выше, чем мы ожидали, и количество заявок постоянно растет. Мы очень воодушевлены первыми результатами и тем, что наш проект находит отклик в сердцах людей по всей стране, – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз. — Нашему проекту всего полтора месяца, причем интенсивность заявок росла – в первые дни их было не так много, в последние пару недель существенно больше. На сегодня в казанскую лабораторию поступили первые 187 писем с образцами эпителия, а конверты, которые люди отнесли на почту несколько дней назад, еще в пути. Я призываю всех, кто получает конверт, обязательно им воспользоваться и не затягивать с отправкой обратно, ведь каждая новая анкета в регистре – это дополнительный шанс спасти чью-то жизнь.

Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в РФ с 2010 г. В 2017 г. Русфонд открыл Национальный РДКМ. Это некоммерческий регистр, он назван именем Васи Перевощикова – мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора.

Сейчас в Национальном РДКМ 51 865 потенциальных донора, во всех российских донорских базах – около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен Правительством в 500 000 доноров. Пандемия коронавируса еще больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.