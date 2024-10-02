Среда, 2 октября, 2024

Трое подростков повредили гамак в Соборном парке Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/umvd62

Во вторник, 1 октября, полицейские обнаружили в Соборном парке Рязани поврежденный гамак. В ходе рейда по местам отдыха горожан участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что гамаком активно пользовались трое подростков. После этого они покинули парк.

По приметам полиция разыскала молодых людей, учащихся одной из школ Рязани. Их доставили в подразделение по делам несовершеннолетних вместе с родителями. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Сотрудники полиции регулярно проводят рейды в местах массового досуга с целью поддержания общественного порядка и предотвращения порчи муниципального имущества.

Полиция призывает жителей и гостей Рязани бережно относиться к муниципальному имуществу. Вандализм и неправильное использование могут привести к серьезным последствиям. Согласно статье 167 УК РФ, умышленная порча чужого имущества карается крупными штрафами или лишением свободы на срок до пяти лет.

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