Трём категориям россиян повысят пенсии с 1 сентября

С 1 сентября некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на индексацию, сообщает агентство «Прайм».
Основное изменение коснется тех граждан, которые в августе отметили свое 80-летие. Для них фиксированная сумма, добавляемая к страховой пенсии (в размере 8134 рубля 88 копеек), удвоится. Таким образом, их новый пенсионный доход составит 16 269 рублей 76 копеек.
Повышенные выплаты будут предоставлены пенсионерам с инвалидностью 1-й группы, а также тем, кто ранее обращался в Пенсионный фонд России с просьбой о перерасчете пенсии по различным причинам.
Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ, отметила, что 1 октября традиционно отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.