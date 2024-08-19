Понедельник, 19 августа, 2024

Трём категориям россиян повысят пенсии с 1 сентября

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

С 1 сентября некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на индексацию, сообщает агентство «Прайм».

Основное изменение коснется тех граждан, которые в августе отметили свое 80-летие. Для них фиксированная сумма, добавляемая к страховой пенсии (в размере 8134 рубля 88 копеек), удвоится. Таким образом, их новый пенсионный доход составит 16 269 рублей 76 копеек.

Повышенные выплаты будут предоставлены пенсионерам с инвалидностью 1-й группы, а также тем, кто ранее обращался в Пенсионный фонд России с просьбой о перерасчете пенсии по различным причинам.

Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ, отметила, что 1 октября традиционно отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.

«Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей», — рассказала экономист. 

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