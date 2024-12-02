В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

2 декабря в Нижегородском районе Нижнего Новгорода на территории детского сада, расположенного на улице Богдановича, было обнаружено тело трёхлетнего ребёнка. Признаков насильственной смерти при осмотре не выявлено.

По данному факту следователем Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Оно открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников дошкольного учреждения.

На данный момент следователь осматривает место происшествия и допрашивает сотрудников детского сада. Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.