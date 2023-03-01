Среда, 1 марта, 2023
7info

Трэвел-шоу «Поехали» готовит программу о Рязани

На главнуюНовости Рязани
Фото: vk.com/ryazantourism

В Рязани проходили съемки трэвел-шоу «Поехали», которое выходит на Первом канале. Об этом сообщает группа «Туризм и отдых в Рязанской области».

Зрителям покажут природу, достопримечательности города, а также расскажут о культуре и гастрономии Рязанского края.

Съемочная группа успела посетить Рязанский Кремль и музей леденца, прогуляться по улице Почтовой, а также съездить в Константиново, Рыбацкую деревню и Автоспортивный комплекс Атрон.

Программу покажут 25 марта в 11:00 на Первом канале

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации