Трэвел-шоу «Поехали» готовит программу о Рязани

В Рязани проходили съемки трэвел-шоу «Поехали», которое выходит на Первом канале. Об этом сообщает группа «Туризм и отдых в Рязанской области».

Зрителям покажут природу, достопримечательности города, а также расскажут о культуре и гастрономии Рязанского края.

Съемочная группа успела посетить Рязанский Кремль и музей леденца, прогуляться по улице Почтовой, а также съездить в Константиново, Рыбацкую деревню и Автоспортивный комплекс Атрон.

Программу покажут 25 марта в 11:00 на Первом канале