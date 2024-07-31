Среда, 31 июля, 2024

Что делать во время трёх Спасов, чтобы счастье пришло в дом

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Август – время для трех важных православных праздников, связанных с урожаем: Медовый, Яблочный и Ореховый (Хлебный) Спасы. О традициях, истории и запретах в эти дни рассказало издание «Известия».

Название «Спас» происходит от слова «спасаться» и связано с сохранением урожая на зиму. Каждый из трех Спасов имеет свою историю, традиции и угощения.

Медовый Спас (14 августа): Отмечается в честь пасечников и освящения меда в церкви. Также известен как «Спас на воде» в связи с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, сопровождающимся традицией окунаться в водоемы. В этот день действуют строгие правила питания: запрещены мясо и алкоголь.

Яблочный Спас (19 августа): Совпадает с праздником Преображения Господня. В этот день принято освящать яблоки и другие плоды, а также готовить блюда из яблок. Продолжается Успенский пост, но допускается употребление рыбы.

Ореховый (Хлебный) Спас (29 августа): Праздник также известен как «Спас Нерукотворный» в честь нерукотворного образа Христа. В этот день собирали орехи и пекли свежий хлеб. На столе подавали ореховую настойку и пироги. Перед ужином было принято готовиться к зиме, а именно чистить колодцы, мыться в бане с вениками из орешника.

Три Спаса – важные церковные праздники, сопровождающиеся традициями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение.

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