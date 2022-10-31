Три рязанские пенсионерки лишились 400 тысяч рублей из-за действий мошенников

Оперативники угрозыска задержали двух подозреваемых в причастности к мошенничеству по схеме «Ваш родственник попал в беду». Три пенсионерки в Рязани потеряли 400 тысяч рублей по вине злоумышленников. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники Управления угрозыска УМВД по Рязанской области с коллегами из отдела МВД по Московскому району Рязани задержали двух жителей города Михайлова, причастных к хищению сбережений у трёх пожилых рязанок. 76-летняя и 82-летняя пенсионерки лишились по 100 тысяч рублей, а 80-летняя — 150 тысяч.

В полицию несколько дней назад обратились две пожилые женщины с похожими заявлениями. В обоих случаях потерпевшим с неизвестного номера звонил мужчина, представлявшийся внуком, и сбивчиво рассказывал, что стал виновником серьёзной аварии. Одна из женщин поначалу усомнилась в услышанном, поскольку голос звонившего не был похож на голос её внука. Однако тот объяснил, что сильно повредил губу.

Злоумышленник сказал, что пассажиры машины, попавшей в ДТП по его вине, сильно пострадали, и чтобы не возбуждать против него уголовное дело, нужно срочно передать деньги потерпевшим. Также нужно было постельное бельё и личные вещи для больницы.

Затем в разговор вступал другой мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он пытался давить на пенсионерок, чтобы они передали деньги. Пожилые рязанки согласились, и через некоторое время на пороге появились незнакомцы, которые представились друзьями пострадавших. Женщины передали им все сбережения – по 100 тысяч рублей.

Оперативники установили причастность к хищениям двух 20-летних жителей Михайлова. Правоохранители выехали туда, нашли и задержали злоумышленников.

Выяснилось, что подозреваемые причастны к ещё одному похожему хищению. По вине мошенников 80-летняя пенсионерка из Рязани лишилась 150 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что 20-летние злоумышленники нашли в сети объявление о наборе курьеров для транспортировки денег «от квартиры до банкомата». Автор объявления объяснил им, что они станут участниками мошеннической схемы по сбору денег у пенсионеров. Молодые люди согласились и по заданию выехали в Рязань, где должны были проехать по адресам и забрать деньги. От двух рязанских пенсионерок они получили по пакету, в каждом из которых вместе с простынями и домашними тапочками были 100 тысяч рублей. Ненужные вещи «курьеры» выбросили, забрали оговоренную часть суммы и переслали деньги через банкомат на определённый счёт. Через пару дней они по заданию куратора забрали у рязанской пенсионерки пакет со 150 тысячами рублей. Далее они планировали посетить ещё несколько адресов, но им помешали оперативники.

Следователи следственного подразделения ОМВД по Московскому району Рязани возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 5 лет заключения.

В Следственном управлении СКР по Рязанской области предупреждают об активности телефонных аферистов. В ведомстве напоминают, что нельзя верить звонящим, которые сообщают что ваш близкий человек «попал в ДТП». В таких ситуациях необходимо связаться с родственником и убедиться, что с ним всё хорошо.

Следователи также призывают уделить внимание своим близким, особенно пожилого возраста, поскольку те больше всего склонны доверять мошенникам.

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